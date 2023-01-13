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Украинские военные в Соледаре опровергли заявление Кремля о захваченном городе

Евгений КизиловПятница, 13 января 2023, 15:46
Украинские военные в Соледаре опровергли заявление Кремля о захваченном городе
военный с позывным Мадьяр, скриншот

Минобороны Украины опубликовало видео из Соледара, на котором боец с позывным Мадьяр просит не верить заявлениям из Москвы и показал доказательства, что украинские военные в центре города ведут ожесточенные бои.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Детали: На записи Мадьяр просит прекратить слушать российскую пропаганду, что ВСУ вышли из Соледара. По его словам, украинские военные держат город, и это происходит прямо сейчас, по состоянию на 14:13 пятницы.

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Военный показал, что его подразделение находится в центре Соледара, и даже сообщил хорошие новости: россияне пытались обойти город, но ВСУ их оттеснили, и те отступили.

Прямая речь: "ВСУ стоит в эшелонированной плотной стенке защиты достаточными силами. Да, штурмуют постоянно штурмовые отряды "Вагнера"..., но нам на их планы наср...ть, мы делаем свою работу и делаем ее качественно и будем делать ее до конца... Имейте терпение!"

ВИДЕО ДНЯ

Мадьяр в первом видео оговорился и назвал дату "13 декабря". После этого Генштаб добавил еще одно видео, где военный исправляется и говорит, что это он троллил россиян.

Что предшествовало: Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области, в украинском оборонном ведомстве это не подтверждают, признавая, что в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

Темы: СоледарВооруженные силывойна
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