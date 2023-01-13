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Бої за Соледар тривають – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 17:44
Бої за Соледар тривають – Генштаб
СОЛЕДАР, ДОНЕЧЧИНА, СІЧЕНЬ 2023 ФОТО: THE WALL STREET JOURNAL

Генштаб ЗСУ повідомив, що бої за Соледар Донецької області тривають, незважаючи на заяву Міноборони Росії про нібито захоплення міста.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар".

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Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

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На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали передмістя та місто Херсон.

Для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків Збройних сил РФ. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та три склади боєприпасів ворога.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теми: ГенштабСоледарвійна
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