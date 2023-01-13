Бои за Соледар продолжаются – Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются, несмотря на заявление Минобороны России о якобы захвате города.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На Бахмутском направлении противник обстрелял Спирное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар".
Детали: Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, 1 зенитный ракетный комплекс и три склада боеприпасов врага.
В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиационных ударов по позициям наших войск. Осуществил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огирцево, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестовое на Харьковщине и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Макеевка, Невское и Червонопоповка на Луганщине.
На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Временка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вольное Поле в Донецкой области и Гуляйпольское, Шевченко, Чаривне, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка в Запорожье.
На Херсонском направлении обстрелам подверглись пригороды и город Херсон.
Для пополнения некомплекта медицинского персонала в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из числа военных медиков Вооруженных сил РФ. По состоянию на 12 января 2023 года в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.
Предыстория:
- Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.