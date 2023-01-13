Бои за Соледар продолжаются – Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются, несмотря на заявление Минобороны России о якобы захвате города.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Бахмутском направлении противник обстрелял Спирное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар".

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Детали: Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, 1 зенитный ракетный комплекс и три склада боеприпасов врага.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиационных ударов по позициям наших войск. Осуществил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огирцево, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка Харьковской области.

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На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестовое на Харьковщине и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Макеевка, Невское и Червонопоповка на Луганщине.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Временка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вольное Поле в Донецкой области и Гуляйпольское, Шевченко, Чаривне, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка в Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись пригороды и город Херсон.

Для пополнения некомплекта медицинского персонала в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из числа военных медиков Вооруженных сил РФ. По состоянию на 12 января 2023 года в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.

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