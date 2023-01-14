Білий дім: Спроби РФ деморалізувати українців знову проваляться

Білий дім заявляє, що спроби Росії деморалізувати український народ ракетними ударами проваляться.

Джерело: заява речника Ради національної безпеки США, повідомляє CNN

Дослівно заява: "Ці удари є ще одним прикладом жорстокої і варварської війни, яку веде Росія, атакуючи критично важливу інфраструктуру України, яка забезпечує світло і тепло для українського цивільного населення.

Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту, включаючи системи протиповітряної оборони, разом з нашими союзниками і партнерами – і ми продовжимо нашу роботу, щоб притягнути російські сили до відповідальності за їхні військові злочини і звірства.

Росія продовжує недооцінювати силу і рішучість українського народу, і ці останні спроби деморалізувати його знову проваляться".

Передісторія:

Росія 14 січня здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. ППО знищила 25 із 38 російських ракет різних типів.

Внаслідок ракетної атаки на Україну в суботу постраждали енергетичні об’єкти, є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Зокрема, росіяни обстріляли дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі у суботу, за останніми даними, 12 осіб загинуло, серед яких 15-річна дівчина, і 64 дістали поранень.