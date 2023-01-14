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Білий дім: Спроби РФ деморалізувати українців знову проваляться

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 23:40
ілюстративне фото Getty Images

Білий дім заявляє, що спроби Росії деморалізувати український народ ракетними ударами проваляться.

Джерело: заява речника Ради національної безпеки США, повідомляє CNN

Дослівно заява: "Ці удари є ще одним прикладом жорстокої і варварської війни, яку веде Росія, атакуючи критично важливу інфраструктуру України, яка забезпечує світло і тепло для українського цивільного населення.

Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту, включаючи системи протиповітряної оборони, разом з нашими союзниками і партнерами – і ми продовжимо нашу роботу, щоб притягнути російські сили до відповідальності за їхні військові злочини і звірства.

Росія продовжує недооцінювати силу і рішучість українського народу, і ці останні спроби деморалізувати його знову проваляться".

Передісторія:

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Теми: СШАРосіяракетний удар
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