Белый дом: Попытки РФ деморализовать украинцев снова провалятся
Белый дом заявляет, что попытки России деморализовать украинский народ ракетными ударами провалятся.
Источник: заявление представителя Совета национальной безопасности США, сообщает CNN
Дословно заявление: "Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, обеспечивающую свет и тепло для украинского гражданского населения.
Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для самозащиты, включая системы противовоздушной обороны, вместе с нашими союзниками и партнерами - и мы продолжим нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства.
Россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся".
Предыстория:
- Россия 14 января осуществила очередную массированную ракетную атаку на Украину. ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет различных типов.
- В результате ракетной атаки на Украину в субботу пострадали энергетические объекты, есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
- В частности, россияне обстреляли две ТЭС, одна из них прекратила производство электроэнергии.
- В результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре в субботу, по последним данным, 12 человек погибли, среди которых 15-летняя девушка, и 64 получили ранения.