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Белый дом: Попытки РФ деморализовать украинцев снова провалятся

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 23:40
иллюстративное фото Getty Images

Белый дом заявляет, что попытки России деморализовать украинский народ ракетными ударами провалятся.

Источник: заявление представителя Совета национальной безопасности США, сообщает CNN

Дословно заявление: "Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, обеспечивающую свет и тепло для украинского гражданского населения.

Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для самозащиты, включая системы противовоздушной обороны, вместе с нашими союзниками и партнерами - и мы продолжим нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства.

Россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся".

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Темы: СШАРосcияракетный удар
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