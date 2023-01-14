Белый дом: Попытки РФ деморализовать украинцев снова провалятся

Белый дом заявляет, что попытки России деморализовать украинский народ ракетными ударами провалятся.

Источник: заявление представителя Совета национальной безопасности США, сообщает CNN

Дословно заявление: "Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, обеспечивающую свет и тепло для украинского гражданского населения.

Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для самозащиты, включая системы противовоздушной обороны, вместе с нашими союзниками и партнерами - и мы продолжим нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства.

Россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся".

Предыстория:

Россия 14 января осуществила очередную массированную ракетную атаку на Украину. ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет различных типов.

В результате ракетной атаки на Украину в субботу пострадали энергетические объекты, есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

В частности, россияне обстреляли две ТЭС, одна из них прекратила производство электроэнергии.

В результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре в субботу, по последним данным, 12 человек погибли, среди которых 15-летняя девушка, и 64 получили ранения.