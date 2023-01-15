Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 29

розбір завалів на місці удару в Дніпрі, фото з Telegram Резніченка

Кількість жертв внаслідок удару росіян по багатоповерхівці Дніпра зросла до 29 осіб, поранено 73 особи.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Дослівно: "Пообіді з руїн витягли 27-річну жінку. Вона у реанімації з сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя.

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Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 – невідома.

Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 – поранені, 30 з них у лікарні, 12 – важкі".

Деталі: Резніченко повідомив, що вогнеборці нарешті загасили пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.

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Передісторія:

Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.

Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Раніше було відомо про 25 загиблих.

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