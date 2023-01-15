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Удар по Днепру: количество погибших возросло до 29

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 17:57
разбор завалов на месте удара в Днепре, фото из Telegram Резниченко

Количество жертв в результате удара россиян по многоэтажке Днепра возросло до 29 человек, ранены 73 человека.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "После обеда из руин вытащили 27-летнюю женщину. Она в реанимации с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь.

Всего из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 - неизвестна.

Вражеская ракета убила 29 человек. 73 - ранены, 30 из них в больнице, 12 - тяжелые".

Детали: Резниченко сообщил, что пожарные наконец потушили пожар, который занялся в доме от удара. Уже разобрали примерно половину разбитых российской ракетой конструкций.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
  • Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
  • Ранее было известно о 25 погибших.

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Темы: Днепрракетный удар
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