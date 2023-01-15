В Офісі генпрокурора назвали підрозділ РФ, що запустив ракету по будинку в Дніпрі

В Офісі генпрокурора заявили, що ракету Х-22, яка влучила по багатоповерхівці в Дніпрі у суботу, може запускати лише один російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За попередньою інформацією, була застосована ракета Х-22. Цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення. Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах – це однозначно воєнний злочин.

Цей тип ракет був застосований в Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк".

Деталі: У неділю начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов разом з керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчими центрального апарату СБУ оглянули місце ракетного обстрілу збройними силами РФ житлового будинку у місті Дніпро.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що жодних військових цілей довкола місця влучання російської ракети немає.

Пряма мова Бєлоусова: "Ця трагедія – не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментований. Слідством та прокурорами будуть встановлені та притягнуті до відповідальності як ті, хто безпосередньо запускав ракети, так і їх командири, які віддали цей злочинний наказ. Усе російське військове керівництво".

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