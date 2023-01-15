В Офисе генпрокурора назвали подразделение РФ, запустившее ракету по дому в Днепре

В Офисе генпрокурора заявили, что ракету Х-22, которая попала по многоэтажке в Днепре в субботу, может запускать только одно российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По предварительной информации, была применена ракета Х-22. Этот тип ракет приводит к наибольшим человеческим жертвам, ведь ракета является чрезвычайно неточной, имеет огромное отклонение. Поэтому применение такого оружия по целям в густонаселенных районах – это однозначно военное преступление.

Этот тип ракет был применен в Сергеевке и Кременчуге. Его может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк".

Детали: В воскресенье начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов вместе с руководством Днепропетровской областной прокуратуры и следователями центрального аппарата СБУ осмотрели место ракетного обстрела вооруженными силами РФ жилого дома в городе Днепр.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что никаких военных целей вокруг места попадания российской ракеты нет.

Прямая речь Белоусова: "Эта трагедия – не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан в Украине. Каждое важное доказательство будет задукоментировано. Следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как те, кто непосредственно запускал ракеты, так и их командиры, которые отдали этот преступный приказ. Все российское военное руководство".

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