В Офисе генпрокурора назвали подразделение РФ, запустившее ракету по дому в Днепре
В Офисе генпрокурора заявили, что ракету Х-22, которая попала по многоэтажке в Днепре в субботу, может запускать только одно российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "По предварительной информации, была применена ракета Х-22. Этот тип ракет приводит к наибольшим человеческим жертвам, ведь ракета является чрезвычайно неточной, имеет огромное отклонение. Поэтому применение такого оружия по целям в густонаселенных районах – это однозначно военное преступление.
Этот тип ракет был применен в Сергеевке и Кременчуге. Его может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк".
Детали: В воскресенье начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов вместе с руководством Днепропетровской областной прокуратуры и следователями центрального аппарата СБУ осмотрели место ракетного обстрела вооруженными силами РФ жилого дома в городе Днепр.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что никаких военных целей вокруг места попадания российской ракеты нет.
Прямая речь Белоусова: "Эта трагедия – не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан в Украине. Каждое важное доказательство будет задукоментировано. Следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как те, кто непосредственно запускал ракеты, так и их командиры, которые отдали этот преступный приказ. Все российское военное руководство".
Предыстория:
- Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
- В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
- По последним данным, вследствие удара по дому в Днепре погибло 29 человек, из которых один ребенок, 73 человека получили ранения. Разбор завалов продолжается.
Читайте также: "Ненависти к России больше чем страха". Репортаж из Днепра, где оккупанты обстреляли многоэтажку