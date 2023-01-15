Внаслідок удару РФ по Дніпру загинули 30 осіб, Зеленський звернувся до росіян
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на вечір неділі загинуло 30 осіб, доля ще понад 30 лишається невідомою.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "На зараз у переліку загиблих – 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишилися без батьків".
Деталі: Президент зазначив, що залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети.
"Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя", - сказав він.
Зеленський також звернувся до росіян російською мовою.
Пряма мова: "Хочу сказати всім тим у Росії і з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать і знають. Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і по вас. Зло дуже чутливе до боягузтва, зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати".
Передісторія:
- Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
- У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
- Раніше було відомо, що 29 осіб загинуло, з них одна дитина, 73 особи дістали поранень. Розбір завалів триває.
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