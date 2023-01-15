Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внаслідок удару РФ по Дніпру загинули 30 осіб, Зеленський звернувся до росіян

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 21:18
будинок у Дніпрі, в який влучила російська ракета 14 січня, фото Вікторії Рощиної, УП

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на вечір неділі загинуло 30 осіб, доля ще понад 30 лишається невідомою.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "На зараз у переліку загиблих – 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишилися без батьків".

Деталі: Президент зазначив, що залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети.

"Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя", - сказав він.

Зеленський також звернувся до росіян російською мовою.

Пряма мова: "Хочу сказати всім тим у Росії і з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать і знають. Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і по вас. Зло дуже чутливе до боягузтва, зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте також: "Ненависті до Росії більше ніж страху". Репортаж із Дніпра, де окупанти обстріляли багатоповерхівку

Теми: ЗеленськийДніпровійнаракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоБританія надала Україні пакет допомоги: танки Challenger 2 дозволять перейти до вигнання військ РФ

Україна і РФ працюють над великим обміном: Лубінець передав список із 800 людей, Москалькова – 200

відеоРакицький повернувся в "Шахтар"

Влада Києва просить утриматися від масових заходів на Водохреще: можливі провокації

фотоНорвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира "Вагнера"

Герасимов упевнений, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії

Усі новини...
Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України у найближчому майбутньому
Столтенберг оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї
Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
В Офісі генпрокурора назвали підрозділ РФ, що запустив ракету по будинку в Дніпрі
Останні новини
21:21
"Найкрасивіша жінка світу". Померла легенда італійського кіно Джина Лоллобриджида
21:20
Білий дім – про надання Україні далекобійних систем: усвідомлюємо потребу України
21:12
Після удару по Дніпру у США думають, як допомогти Україні протидіяти балістичним ракетам
20:58
Зеленський пережив більше 12 замахів з початку російського вторгнення – The Independent
20:53
Новинський передав свої активи і вийшов із бенефіціарів Smart Holding до введення проти нього санкцій
20:47
У США вважають, що Росія не зможе підготувати 500 тисяч людей для чергового наступу
20:31
Після призначення Герасимова вже не буде на кого списувати поразки – Данілов
20:19
відеоМіноборони Британії показало, на що здатні танки Challenger 2, які передадуть Україні
20:07
AliExpress вводить для покупців з Європи послугу післяплати за замовлення
20:03
У Росії іноземцям пропонують громадянство за вступ до армії РФ – Генштаб ЗСУ
Усі новини...