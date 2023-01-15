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Внаслідок удару РФ по Дніпру загинули 30 осіб, Зеленський звернувся до росіян

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 20:18
Внаслідок удару РФ по Дніпру загинули 30 осіб, Зеленський звернувся до росіян
будинок у Дніпрі, в який влучила російська ракета 14 січня, фото Вікторії Рощиної, УП

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на вечір неділі загинуло 30 осіб, доля ще понад 30 лишається невідомою.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "На зараз у переліку загиблих – 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишилися без батьків".

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Деталі: Президент зазначив, що залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети.

"Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя", - сказав він.

Зеленський також звернувся до росіян російською мовою.

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Пряма мова: "Хочу сказати всім тим у Росії і з Росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать і знають. Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і по вас. Зло дуже чутливе до боягузтва, зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати".

Передісторія:

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Теми: ЗеленськийДніпровійнаракетний удар
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