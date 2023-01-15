Вследствие удара РФ по Днепру погибли 30 человек, Зеленский обратился к россиянам
В результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на вечер воскресенья погибли 30 человек, судьба еще более 30 остается неизвестной.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "На сейчас в перечне погибших – 30 человек, в том числе один ребенок, девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей".
Детали: Президент отметил, что остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме на время попадания ракеты.
"Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них – шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь", - сказал он.
Зеленский также обратился к россиянам на русском языке.
Прямая речь: "Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать".
Предыстория:
- Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
- В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
- Ранее было известно, что погибло 29 человек, из которых один ребенок, 73 человека получили ранения. Разбор завалов продолжается.
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