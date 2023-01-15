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Вследствие удара РФ по Днепру погибли 30 человек, Зеленский обратился к россиянам

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 20:18
Вследствие удара РФ по Днепру погибли 30 человек, Зеленский обратился к россиянам
дом в Днепре, в который попала российская ракета 14 января, фото Виктории Рощиной, УП

В результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на вечер воскресенья погибли 30 человек, судьба еще более 30 остается неизвестной.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "На сейчас в перечне погибших – 30 человек, в том числе один ребенок, девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей".

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Детали: Президент отметил, что остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме на время попадания ракеты.

"Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них – шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь", - сказал он.

Зеленский также обратился к россиянам на русском языке.

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Прямая речь: "Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать".

Предыстория:

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Темы: ЗеленскийДнепрвойнаракетный удар
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