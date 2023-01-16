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Ці злочини не залишаться безкарними – Боррель про обстріл Дніпра

Ольга Глущенко Понеділок, 16 січня 2023, 03:52
Ці злочини не залишаться безкарними – Боррель про обстріл Дніпра
Жозеп Боррель, Getty Images

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що злочини Росії не залишаться безкарними, зокрема й обстріл житлового будинку у Дніпрі.

Джерело: Боррель у Twitter

Пряма мова: "…ще один російський ракетний обстріл по українських містах. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільних осіб, у тому числі дітей.

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Ці злочини не залишаться безкарними".

Деталі: У своєму дописі Боррель додав тег міста Дніпро.

Крім того, він підкреслив, що "ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

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Теми: ЄСДніпрообстрілРосія
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