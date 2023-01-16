Ці злочини не залишаться безкарними – Боррель про обстріл Дніпра
Понеділок, 16 січня 2023, 03:52
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що злочини Росії не залишаться безкарними, зокрема й обстріл житлового будинку у Дніпрі.
Джерело: Боррель у Twitter
Пряма мова: "…ще один російський ракетний обстріл по українських містах. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільних осіб, у тому числі дітей.
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Ці злочини не залишаться безкарними".
Деталі: У своєму дописі Боррель додав тег міста Дніпро.
Крім того, він підкреслив, що "ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".
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Передісторія:
- Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
- У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
- Раніше було відомо, що 29 осіб загинуло, з них одна дитина, 73 особи дістали поранень. Розбір завалів триває.
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