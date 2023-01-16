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Эти преступления не останутся безнаказанными – Боррель об обстреле Днепра

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 03:52
Эти преступления не останутся безнаказанными – Боррель об обстреле Днепра
Жозеп Боррель, Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что преступления России не останутся безнаказанными, в том числе и обстрел жилого дома в Днепре.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь: "...еще один российский ракетный обстрел по украинским городам. Бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданских лиц, в том числе детей.

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Эти преступления не останутся безнаказанными".

Детали: В своей заметке Боррель добавил тег города Днепр.

Кроме того, он подчеркнул, что "ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

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Темы: ЕСДнепробстрелРосcия
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