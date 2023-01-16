Эти преступления не останутся безнаказанными – Боррель об обстреле Днепра
Понедельник, 16 января 2023, 04:52
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что преступления России не останутся безнаказанными, в том числе и обстрел жилого дома в Днепре.
Источник: Боррель в Twitter
Прямая речь: "...еще один российский ракетный обстрел по украинским городам. Бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданских лиц, в том числе детей.
Эти преступления не останутся безнаказанными".
Детали: В своей заметке Боррель добавил тег города Днепр.
Кроме того, он подчеркнул, что "ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
- В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
- Ранее было известно, что погибло 29 человек, из которых один ребенок, 73 человека получили ранения. Разбор завалов продолжается.
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