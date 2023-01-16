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Українські підрозділи тримають оборону в Соледарі і на підступах – Череватий

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 січня 2023, 16:04
СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК СОЛЕДАРА, ФОТО MAXAR, GETTY IMAGES

Сили оборони України продовжують тримати оборону в Соледарі Донецької області та на підступах до міста. 

Джерело: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу"

Пряма мова: "Схід України залишається головним напрямком удару удару агресора. Ворог сконцентрував головний удар на Бахмутському напрямку, особливо в районі Соледара, де точаться бої. Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому місті і на підступах".

Нагадаємо: Російські загарбники вже наштампували і почали роздавати своїм військовим медалі "за взяття Соледара", попри те, що за українське місто все ще тривають бої.

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Теми: СоледарДонецька областьвійна
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