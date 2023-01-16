Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские подразделения держат оборону в Соледаре и на подступах – Череватый

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 января 2023, 16:04
СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК СОЛЕДАРА, ФОТО MAXAR, GETTY IMAGES

Силы обороны Украины продолжают держать оборону в Соледаре Донецкой области и на подступах к городу. 

Источник: спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "24 канала"

Прямая речь: "Восток Украины остается главным направлением удара удара агрессора. Враг сконцентрировал главный удар на Бахмутском направлении, особенно в районе Соледара, где идут бои. Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступах".

Напомним: Российские захватчики уже наштамповали и начали раздавать своим военным медали "за взятие Соледара", несмотря на то, что за украинский город все еще продолжаются бои.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СоледарДонецкая областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности советника

Президент Сербии призвал РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

На Australian Open запретили флаги РФ после матча россиянки и украинки

обновленоВ Днепре завершили поиск людей под завалами: 44 погибли, еще 20 – пропали без вести

фотоВ СБУ разоблачили любительницу "русского мира"

видеоБои под Соледаром: ВСУ уничтожили 25 "вагнеровцев" в одной траншее

Все новости...
Соледар
Захватчики уже наштамповали медалей "за взятие Соледара"
Оккупанты 134 раза обстреляли Соледар, на Бахмут не прекращаются штурмы
Минобороны призвало не спекулировать на теме Соледара
Последние новости
15:37
Рада получила свидетельство о смерти нардепа-предателя Ковалева: отберут мандат
15:27
Топ-генерал США посетил украинских военных, которые начали обучение в Германии
15:22
фотоВ Украину прибыла последняя партия подаренных Норвегией мостов
15:20
"Остался фартук, который он подарил": мать потеряла единственного сына после обстрела в Днепре
15:18
Пригожин "легализовал" название ЧВК Вагнер в России
15:12
В Карпатах ухудшились погодные условия – ГСЧС
15:08
видеоФСБ искала HIMARS и гаубицы М777 на Полтавщине: предупреждены диверсии – СБУ
15:03
Оккупанты нашли "виновных" козлов отпущения за провал в Макеевке – разведка 
14:48
В поездах Интерсити до конца года заработает Wi-Fi от Starlink
14:46
Москалькова вдруг заявила, что не говорила с Лубинцем об обмене пленными
Все новости...