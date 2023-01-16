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Украинские подразделения держат оборону в Соледаре и на подступах – Череватый

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 января 2023, 15:04
Украинские подразделения держат оборону в Соледаре и на подступах – Череватый
СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК СОЛЕДАРА, ФОТО MAXAR, GETTY IMAGES

Силы обороны Украины продолжают держать оборону в Соледаре Донецкой области и на подступах к городу. 

Источник: спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "24 канала"

Прямая речь: "Восток Украины остается главным направлением удара удара агрессора. Враг сконцентрировал главный удар на Бахмутском направлении, особенно в районе Соледара, где идут бои. Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступах".

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Напомним: Российские захватчики уже наштамповали и начали раздавать своим военным медали "за взятие Соледара", несмотря на то, что за украинский город все еще продолжаются бои.

Темы: СоледарДонецкая областьвойна
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