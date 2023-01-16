Загарбники вже наштампували медалей "за взяття Соледара"
Російські загарбники вже наштампували і почали роздавати своїм військовим медалі "за взяття Соледара", попри те, що за українське місто все ще тривають бої.
Джерело: російські пабліки у Telegram, пресслужба власника ПКВ "Вагнер" Євгена Пригожина у Telegram
Дослівно пресслужба Пригожина: "Під час вручення медалей "За взяття Соледара" також був нагороджений і командир штурмової групи Айк Гаспарян на псевдо Абрек".
Деталі: Водночас російські пабліки опублікували фото медалі.
Попри те, що росіяни у всіх своїх звітах пишуть про нібито "асвабаждєніє" українських міст, на медалі вказано "за взяття Соледара".
Українська влада наголошує, що за місто Соледар Донецької області тривають бої, незважаючи на заяву Міноборони Росії про нібито захоплення міста.
Ватажок кишенькової "ПВК Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.
Передісторія:
- Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області.
- Генштаб ЗСУ після цього повідомив, що бої за Соледар Донецької області тривають.
- У квітні так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заснував "медаль" "За визволення Маріуполя".
- Росія розраховувала захопити ключові міста і Україну загалом за кілька днів після нападу. Окупанти, які йшли в наступ, відразу везли з собою парадну військову форму з почепленими медалями. Цілу купу такого одягу загарбників виявили в одному з орендованих гаражів Ірпеня під Києвом. З Київщини окупантів вигнали.
- А в Сумах захисники України захопили російський парадний танк. На боках ворожої техніки були намальовані георгіївські стрічки, а нагорі стояв російський прапор. З Сумщини окупантів теж прогнали.