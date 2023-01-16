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Загарбники вже наштампували медалей "за взяття Соледара"

Ірина БалачукПонеділок, 16 січня 2023, 14:44
Фото з російських пабліків

Російські загарбники вже наштампували і почали роздавати своїм військовим медалі "за взяття Соледара", попри те, що за українське місто все ще тривають бої.

Джерело: російські пабліки у Telegram, пресслужба власника ПКВ "Вагнер" Євгена Пригожина у Telegram

Дослівно пресслужба Пригожина: "Під час вручення медалей "За взяття Соледара" також був нагороджений і командир штурмової групи Айк Гаспарян на псевдо Абрек".

Деталі: Водночас російські пабліки опублікували фото медалі.

Попри те, що росіяни у всіх своїх звітах пишуть про нібито "асвабаждєніє" українських міст, на медалі вказано "за взяття Соледара".

Українська влада наголошує, що за місто Соледар Донецької області тривають бої, незважаючи на заяву Міноборони Росії про нібито захоплення міста.

Ватажок кишенькової "ПВК Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.

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Теми: СоледарДонецька область
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