Росіянам не вистачає балістики, вони будуть частіше застосовувати ракети С-300 і С-400 – Ігнат

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у противника залишилося менше 100 балістичних ракет "Іскандер", тому росіяни дедалі частіше застосовують С-300 та С-400 для ураження наземних цілей в Україні.

Джерело: брифінг речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в Media Center Ukraine

Пряма мова: "Те, що противник почав дедалі частіше використовувати С-300, а також бачимо вже і, можливо, С-400 по наземним цілям (це зенітні ракети, призначені для повітряного бою, знищення повітряних цілей).

Все частіше використовують від Харкова до Миколаївської області, і бачимо, по Києву...Це говорить про те, що мало у них балістики".

Деталі: Ігнат зазначає, що С-400 – це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються. Дальність цього комплексу – сотні кілометрів.

Для знищення таких ракет необхідні західні системи або потрібно їх знищувати безпосередньо на позиціях, звідки завдаються удари.

Пряма мова: "На сході - це до 150 км. Це фактично засоби ППО С-300, їх потрібно знищувати або ракетами HARM, або іншими способами діставати на позиціях".

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За словами речника повітряників, "Іскандерів" у противника залишилося менше сотні, проте є великий запас ракет С-300, оскільки РФ їх виробляє.

Він зазначив, що у запасі у росіян можуть бути ще сотні ракет Х-22: "Ракети Х-22 були і в нас на озброєнні, передали їм, росіянам, за борги за газ, літаки Ту-22М3, зокрема... Частину віддали, частину порізали. Доля їх така, що вони повертаються в Україну. Це теж уже стало мемом на російських пабліках".

Від початку війни росіяни випустили уже понад 210 таких ракет, жодну з них не було збито: "Знищити Х-22 можуть західні сучасні системи (такі як Patriot, SAMP-T), здатні збивати балістику, проте наявними в Україні засобами це зробити неможливо".

Передісторія:

Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.

Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на вечір понеділка відомо про 40 загиблих.

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