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Росіянам не вистачає балістики, вони будуть частіше застосовувати ракети С-300 і С-400 – Ігнат

Альона Мазуренко Понеділок, 16 січня 2023, 16:02
Росіянам не вистачає балістики, вони будуть частіше застосовувати ракети С-300 і С-400 – Ігнат

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у противника залишилося менше 100 балістичних ракет "Іскандер", тому росіяни дедалі частіше застосовують С-300 та С-400 для ураження наземних цілей в Україні. 

Джерело: брифінг речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в Media Center Ukraine

Пряма мова: "Те, що противник почав дедалі частіше використовувати С-300, а також бачимо вже і, можливо, С-400 по наземним цілям (це зенітні ракети, призначені для повітряного бою, знищення повітряних цілей).

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Все частіше використовують від Харкова до Миколаївської області, і бачимо, по Києву...Це говорить про те, що мало у них балістики".

Деталі: Ігнат зазначає, що С-400 – це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються. Дальність цього комплексу – сотні кілометрів.

Для знищення таких ракет необхідні західні системи або потрібно їх знищувати безпосередньо на позиціях, звідки завдаються удари.

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Пряма мова: "На сході - це до 150 км. Це фактично засоби ППО С-300, їх потрібно знищувати або ракетами HARM, або іншими способами діставати на позиціях".

За словами речника повітряників, "Іскандерів" у противника залишилося менше сотні, проте є великий запас ракет С-300, оскільки РФ їх виробляє.

Він зазначив, що у запасі у росіян можуть бути ще сотні ракет Х-22: "Ракети Х-22 були і в нас на озброєнні, передали їм, росіянам, за борги за газ, літаки Ту-22М3, зокрема... Частину віддали, частину порізали. Доля їх така, що вони повертаються в Україну. Це теж уже стало мемом на російських пабліках".

Від початку війни росіяни випустили уже понад 210 таких ракет, жодну з них не було збито: "Знищити Х-22 можуть західні сучасні системи (такі як Patriot, SAMP-T), здатні збивати балістику, проте наявними в Україні засобами це зробити неможливо".

Передісторія:

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Теми: Росіяобстрілповітряна тривогаокупація
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