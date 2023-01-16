Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіянам не вистачає балістики, вони будуть частіше застосовувати ракети С-300 і С-400 – Ігнат

Альона Мазуренко Понеділок, 16 січня 2023, 17:02

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у противника залишилося менше 100 балістичних ракет "Іскандер", тому росіяни дедалі частіше застосовують С-300 та С-400 для ураження наземних цілей в Україні. 

Джерело: брифінг речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в Media Center Ukraine

Пряма мова: "Те, що противник почав дедалі частіше використовувати С-300, а також бачимо вже і, можливо, С-400 по наземним цілям (це зенітні ракети, призначені для повітряного бою, знищення повітряних цілей).

Все частіше використовують від Харкова до Миколаївської області, і бачимо, по Києву...Це говорить про те, що мало у них балістики".

Деталі: Ігнат зазначає, що С-400 – це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються. Дальність цього комплексу – сотні кілометрів.

Для знищення таких ракет необхідні західні системи або потрібно їх знищувати безпосередньо на позиціях, звідки завдаються удари.

Пряма мова: "На сході - це до 150 км. Це фактично засоби ППО С-300, їх потрібно знищувати або ракетами HARM, або іншими способами діставати на позиціях".

ВІДЕО ДНЯ

За словами речника повітряників, "Іскандерів" у противника залишилося менше сотні, проте є великий запас ракет С-300, оскільки РФ їх виробляє.

Він зазначив, що у запасі у росіян можуть бути ще сотні ракет Х-22: "Ракети Х-22 були і в нас на озброєнні, передали їм, росіянам, за борги за газ, літаки Ту-22М3, зокрема... Частину віддали, частину порізали. Доля їх така, що вони повертаються в Україну. Це теж уже стало мемом на російських пабліках".

Від початку війни росіяни випустили уже понад 210 таких ракет, жодну з них не було збито: "Знищити Х-22 можуть західні сучасні системи (такі як Patriot, SAMP-T), здатні збивати балістику, проте наявними в Україні засобами це зробити неможливо".

Передісторія:

Читайте також: "Ненависті до Росії більше ніж страху". Репортаж із Дніпра, де окупанти обстріляли багатоповерхівку

Теми: Росіяобстрілповітряна тривогаокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пробили "дно" пропаганди: Україна надістала ноту протесту в МЗС Білорусі

Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади радника

Президент Сербії закликав РФ припинити вербувати сербів на війну проти України

На Australian Open заборонили прапори РФ після матчу росіянки і українки

оновленоУ Дніпрі завершили пошук людей під завалами: 44 загинули, ще 20 – зникли безвісти

фотоВ СБУ викрили любительку "руского міра"

Усі новини...
Росія
Війна Росії проти України: за порушення санкцій в цивілізованому світі позбавлятимуть волі
War Speeches. Союзники дають Україні танки, а Росія тероризує українців та панікує через "юрти незламності"
Перед вторгненням РФ в Україну російські олігархи переписували активи на дітей – Мінфін США
Останні новини
16:32
Через термінали Приватбанку на касах у 2022 році зняли понад 18 мільярдів
16:30
Росія досі не допускає Червоний Хрест до українських полонених – омбудсмен
16:27
фотоОкупанти вдарили з С-300 по Куп'янську: зруйнували автотранспортний коледж
16:08
"Живих не знаходили": людей під завалами будинку у Дніпрі розшукували собаки-"універсали"
16:08
Скандал із освітнім стартапом в США: JPMorgan заплатив за "фейкових клієнтів" 175 мільйонів
15:52
фотоРосія вдарила по комунальному підприємству та театру Херсона
15:50
Регулятор оштрафував три обленерго за порушення графіків відключення світла
15:49
Пробили "дно" пропаганди: Україна надістала ноту протесту в МЗС Білорусі
15:40
Росіяни у 2022 році переказали до Грузії понад два мільярди доларів
15:37
Рада отримала свідоцтво про смерть нардепа-зрадника Ковальова: відберуть мандат
Усі новини...