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Россиянам не хватает баллистики, они будут чаще применять ракеты С-300 и С-400 – Игнат

Алена МазуренкоПонедельник, 16 января 2023, 17:02

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у противника осталось менее 100 баллистических ракет "Искандер", поэтому россияне все чаще применяют С-300 и С-400 для поражения наземных целей в Украине. 

Источник: брифинг спикера командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната в Media Center Ukraine

Прямая речь: "То, что противник начал все чаще использовать С-300, а также видим уже и, возможно, С-400 по наземным целям (это зенитные ракеты, предназначенные для воздушного боя, уничтожения воздушных целей).

Все чаще используют от Харькова до Николаевской области, и видим, по Киеву... Это говорит о том, что мало у них баллистики".

Детали: Игнат отмечает, что С-400 - это новый комплекс, которым россияне очень гордятся. Дальность этого комплекса - сотни километров.

Для уничтожения таких ракет необходимы западные системы или нужно их уничтожать непосредственно на позициях, откуда наносятся удары.

Прямая речь: "На востоке - это до 150 км. Это фактически средства ПВО С-300, их нужно уничтожать или ракетами HARM, или другими способами доставать на позициях".

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По словам спикера воздушников, "Искандеров" у противника осталось меньше сотни, однако есть большой запас ракет С-300, поскольку РФ их производит.

Он отметил, что в запасе у россиян могут быть еще сотни ракет Х-22: "Ракеты Х-22 были и у нас на вооружении, передали им, россиянам, за долги за газ, самолеты Ту-22М3, в частности... Часть отдали, часть порезали. Судьба их такова, что они возвращаются в Украину. Это тоже уже стало мемом на российских пабликах".

С начала войны россияне выпустили уже более 210 таких ракет, ни одна из них не была сбита: "Уничтожить Х-22 могут западные современные системы (такие как Patriot, SAMP-T), способные сбивать баллистику, однако имеющимися в Украине средствами это сделать невозможно".

Предыстория:

  • Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
  • Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
  • В результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на вечер понедельника известно о 40 погибших.

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Темы: Росcияобстрелвоздушная тревогаоккупация
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