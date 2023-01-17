ISW объяснил, почему российские провоенные деятели сдержанно отреагировали на новое назначение Герасимова

Сдержанная реакция российской провоенной среды на назначение начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировки войск в Украине может свидетельствовать о том, что там надеются, что Кремль и Министерство обороны России начали реалистично смотреть на войну в Украине, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Назначение начальника Герасимова командующим объединенной группировки войск РФ в Украине не вызвало значительной волны критики в российском националистическом дискурсе провоенных блогеров, отметили в институте.

Дословно: "Большинство провоенных деятелей утверждали, что назначение Герасимова означает, что Министерство обороны России снова берет на себя ответственность за войну. Блогеры связывали назначение Герасимова с несколькими текущими проблемами, включая внутреннюю напряженность в МО, конфликт между МО и ЧВК "Вагнер" и плохое состояние войны.

Блогеры заняли пораженческую позицию относительно назначения Герасимова, отметив, что судьба его собственной военной карьеры зависит от долгосрочного результата войны. Некоторые более критические националистические голоса заявили, что назначение Герасимова является примером неспособности Кремля учиться на своих исторических поражениях, учитывая, что начальник Генштаба не смог удержать оккупированные территории на севере Украины в начале войны. Однако такой дискурс был ограниченным. Блогеры в основном выражали надежду, что Герасимов продолжит сотрудничать со своим предшественником, а ныне заместителем командующего, командующим Воздушно-космических сил России генералом армии Сергеем Суровикиным и продолжать ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Смешанная, полная надежды, но апатичная реакция провоенных деятелей может свидетельствовать об их надеждах на то, что российское Министерство обороны и Кремль начинают реалистично смотреть на войну в Украине, вводя централизованную командную структуру, которая возьмет на себя управление военной кампанией".

Основные выводы ISW за 16 января:

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