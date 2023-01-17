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Забрати мандати в нардепів із заборонених партій: у Раді зібрали голоси під зверненням до Стефанчука

Валентина РоманенкоВівторок, 17 січня 2023, 11:17
Забрати мандати в нардепів із заборонених партій: у Раді зібрали голоси під зверненням до Стефанчука
ілюстрація "Чесно"

У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.

Джерело: відповідь на запит руху "Чесно" народного депутата від фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Деталі: Зазначається, що найбільший відсоток підписів дали фракції "Голос" (95%) та "Європейська солідарність" (78%).

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Позицію щодо цієї ініціативи змінили представники "Батьківщини" (63%) на чолі з Юлією Тимошенко, які на початку збору, як повідомляв нардеп Дунда, відмовилися ставити підписи під зверненням.

 

Окрім того, підпис також поставив і співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, який раніше зареєстрував законопроект №7424, що позбавляє права брати участь у пленарних засіданнях ВРУ депутатів, на політичні партії яких накладено санкції РНБО.

Ініціатива Батенка пропонує внести зміни лише до регламенту ВР, адже 81 стаття Конституції передбачає виключний перелік обставин, згідно з якими можна припинити повноваження народного депутата.

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Пряма мова лідерки руху "Чесно" Віти Думанської: "Ми бачимо, що вже п'ятьох нардепів ОПЗЖ позбавили мандатів. Але Шуфрич та інші представники проросійської партії і далі займають ключові посади в комітетах. Просимо парламент у найкоротші строки напрацювати єдину політику щодо представників проросійських партій у парламенті та на місцевому рівні".

Передісторія:

  • У Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення. 
  • Згодом президентська "Слуга народу" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову, бо рішення було б "неконституційним", а вони хочуть позбавити нардепів "ОПЗЖ" мандатів у конституційний спосіб.
  • 13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна (втратили громадянство України) та Андрія Аксьонова (за власною заявою).

Теми: Верховна Рада
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