Забрати мандати в нардепів із заборонених партій: у Раді зібрали голоси під зверненням до Стефанчука

У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.

Джерело: відповідь на запит руху "Чесно" народного депутата від фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Деталі: Зазначається, що найбільший відсоток підписів дали фракції "Голос" (95%) та "Європейська солідарність" (78%).

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Позицію щодо цієї ініціативи змінили представники "Батьківщини" (63%) на чолі з Юлією Тимошенко, які на початку збору, як повідомляв нардеп Дунда, відмовилися ставити підписи під зверненням.

Окрім того, підпис також поставив і співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, який раніше зареєстрував законопроект №7424, що позбавляє права брати участь у пленарних засіданнях ВРУ депутатів, на політичні партії яких накладено санкції РНБО.

Ініціатива Батенка пропонує внести зміни лише до регламенту ВР, адже 81 стаття Конституції передбачає виключний перелік обставин, згідно з якими можна припинити повноваження народного депутата.

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Пряма мова лідерки руху "Чесно" Віти Думанської: "Ми бачимо, що вже п'ятьох нардепів ОПЗЖ позбавили мандатів. Але Шуфрич та інші представники проросійської партії і далі займають ключові посади в комітетах. Просимо парламент у найкоротші строки напрацювати єдину політику щодо представників проросійських партій у парламенті та на місцевому рівні".

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