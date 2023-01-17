Забрать мандаты у пророссийских нардепов: в Раде собрали голоса под обращением к Стефанчуку

В Верховной Раде собрали более 150 подписей народных депутатов под обращением к председателю парламента Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов от запрещенных пророссийских партий.

Источник: ответ на запрос движения "Чесно" народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунды, который инициировал сбор подписей.

Детали: Отмечается, что наибольший процент подписей дали фракции "Голос" (95%) и "Европейская солидарность" (78%).

Позицию по этой инициативе изменили представители "Батькивщины" (63%) во главе с Юлией Тимошенко, которые в начале сбора, как сообщал нардеп Дунда, отказались ставить подписи под обращением.

Кроме того, подпись также поставил и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, который ранее зарегистрировал законопроект №7424, лишающий права участвовать в пленарных заседаниях ВРУ депутатов, на политические партии которых наложены санкции СНБО.

Инициатива Батенко предлагает внести изменения только в регламент ВР, ведь 81 статья Конституции предусматривает исключительный перечень обстоятельств, согласно которым можно прекратить полномочия народного депутата.

Прямая речь лидера движения "Чесно" Виты Думанской: "Мы видим, что уже пятерых нардепов ОПЗЖ лишили мандатов. Но Шуфрич и другие представители пророссийской партии и дальше занимают ключевые должности в комитетах. Просим парламент в кратчайшие сроки выработать единую политику в отношении представителей пророссийских партий в парламенте и на местном уровне".

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