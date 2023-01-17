Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Забрать мандаты у пророссийских нардепов: в Раде собрали голоса под обращением к Стефанчуку

Валентина РоманенкоВторник, 17 января 2023, 12:17
иллюстрация "Чесно"

В Верховной Раде собрали более 150 подписей народных депутатов под обращением к председателю парламента Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов от запрещенных пророссийских партий.

Источник: ответ на запрос движения "Чесно" народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунды, который инициировал сбор подписей.

Детали: Отмечается, что наибольший процент подписей дали фракции "Голос" (95%) и "Европейская солидарность" (78%).

Позицию по этой инициативе изменили представители "Батькивщины" (63%) во главе с Юлией Тимошенко, которые в начале сбора, как сообщал нардеп Дунда, отказались ставить подписи под обращением.

 

Кроме того, подпись также поставил и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, который ранее зарегистрировал законопроект №7424, лишающий права участвовать в пленарных заседаниях ВРУ депутатов, на политические партии которых наложены санкции СНБО.

Инициатива Батенко предлагает внести изменения только в регламент ВР, ведь 81 статья Конституции предусматривает исключительный перечень обстоятельств, согласно которым можно прекратить полномочия народного депутата.

Прямая речь лидера движения "Чесно" Виты Думанской: "Мы видим, что уже пятерых нардепов ОПЗЖ лишили мандатов. Но Шуфрич и другие представители пророссийской партии и дальше занимают ключевые должности в комитетах. Просим парламент в кратчайшие сроки выработать единую политику в отношении представителей пророссийских партий в парламенте и на местном уровне".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В Верховной Раде пытались принять постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", однако провалили это решение. 
  • Впоследствии президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили, что не поддержали постановление, потому что решение было бы "неконституционным", а они хотят лишить нардепов "ОПЗЖ" мандатов конституционным способом. 
  • 13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина (утратили гражданство Украины) и Андрея Аксенова (по собственному заявлению).

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи

фото ПАДЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА В БРОВАРАХ: ПОГИБЛО РУКОВОДСТВО МВД И ДЕТИ

Разведка Британии оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте

фото, дополнено В Броварах возле детсада упал вертолет: есть погибшие

Требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы – Блинкен

фотоПосольство России в Швеции признало, что Крым – это Украина

Все новости...
Верховная Рада
Сергей Рахманин: После победы нас ждет перестройка политического рельефа. Существующие партии либо обновятся, либо исчезнут
Продолжение парламентской реформы: как улучшить взаимодействие парламента и правительства
Рада забрала мандаты у Медведчука и еще 4 нардепов
Последние новости
12:57
фотоПограничники пресекли попытку прорыва россиян к Бахмуту
12:54
В авиакатастрофе вертолета в Броварах погибли 16 человек - уточнение полиции
12:49
видео"Они лезут - мы их аннулируем": эдельвейсы об уничтожении "одноразовых вагнеровцев"
12:45
Немецкая Wintershall Dea выходит из России: была партнером "Газпрома"
12:44
Удар по Днепру: 12 тел и фрагментов тел не опознаны, 17 человек считаются пропавшими без вести – ОВА
12:30
Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Броварах: Ужасная трагедия
12:19
"Газа хватит": "Нафтогаз" договорился о резервировании дополнительных объемов газа на отопительный сезон
12:18
Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда участвовали представители "многих стран Европы"
12:15
Сохраняется существенный дефицит в энергосистеме, аварийные отключения в 8 областях – "Укрэнерго"
12:13
видеоЕгери ДШВ уничтожили российских диверсантов на Бахмутском направлении
Все новости...