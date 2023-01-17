Забрать мандаты у пророссийских нардепов: в Раде собрали голоса под обращением к Стефанчуку
В Верховной Раде собрали более 150 подписей народных депутатов под обращением к председателю парламента Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов от запрещенных пророссийских партий.
Источник: ответ на запрос движения "Чесно" народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунды, который инициировал сбор подписей.
Детали: Отмечается, что наибольший процент подписей дали фракции "Голос" (95%) и "Европейская солидарность" (78%).
Позицию по этой инициативе изменили представители "Батькивщины" (63%) во главе с Юлией Тимошенко, которые в начале сбора, как сообщал нардеп Дунда, отказались ставить подписи под обращением.
Кроме того, подпись также поставил и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, который ранее зарегистрировал законопроект №7424, лишающий права участвовать в пленарных заседаниях ВРУ депутатов, на политические партии которых наложены санкции СНБО.
Инициатива Батенко предлагает внести изменения только в регламент ВР, ведь 81 статья Конституции предусматривает исключительный перечень обстоятельств, согласно которым можно прекратить полномочия народного депутата.
Прямая речь лидера движения "Чесно" Виты Думанской: "Мы видим, что уже пятерых нардепов ОПЗЖ лишили мандатов. Но Шуфрич и другие представители пророссийской партии и дальше занимают ключевые должности в комитетах. Просим парламент в кратчайшие сроки выработать единую политику в отношении представителей пророссийских партий в парламенте и на местном уровне".
Предыстория:
- В Верховной Раде пытались принять постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", однако провалили это решение.
- Впоследствии президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили, что не поддержали постановление, потому что решение было бы "неконституционным", а они хотят лишить нардепов "ОПЗЖ" мандатов конституционным способом.
- 13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина (утратили гражданство Украины) и Андрея Аксенова (по собственному заявлению).