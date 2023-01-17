Стефанчук розповів, як очистити Раду від проросійських партій
Перевибори є найбільш конституційним способом очищення Верховної Ради та місцевих органів виконавчої влади від проросійських політичних сил, вважає голова парламенту Руслан Стефанчук.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Стефанчука: "Найбільш конституційним та справедливим способом вирішення цього питання (очищення від проросійських партій – ред.) могли б стати перевибори до парламенту та місцевих органів виконавчої влади".
Деталі: На його думку, саме українське суспільство має дати оцінку всім проросійським партіям, які фактично сприяли вторгненню Росії в Україну.
Водночас спікер парламенту зауважив, що закон про правовий режим воєнного стану забороняє проведення будь-яких виборів під час війни.
Він переконує, що позбавлятись проросійських партій необхідно "юридично правильно і коректно".
"Тому що перша спроба люстрації в нас уже була - і ми знаємо, що рішення щодо неї Конституційний Суд ще не ухвалив, але Європейський суд з прав людини дуже багато повертає. Тому потрібно прописати все у такий спосіб, щоб, з одного боку, очистити українське суспільство від проросійських партій, а з іншого - забезпечити чистоту закону", - підсумував Стефанчук.
Передісторія:
- У Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення.
- Згодом президентська "Слуга народу" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову, бо рішення було б "неконституційним", а вони хочуть позбавити нардепів "ОПЗЖ" мандатів у конституційний спосіб.
- 13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна (втратили громадянство України) та Андрія Аксьонова (за власною заявою).
- Згодом стало відомо, що у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.