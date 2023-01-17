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Стефанчук рассказал, как очистить Раду от пророссийских партий

Вторник, 17 января 2023, 13:53
Руслан Стефанчук, фото: Facebook

Перевыборы являются наиболее конституционным способом очистки Верховной Рады и местных органов исполнительной власти от пророссийских политических сил, считает глава парламента Руслан Стефанчук.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Наиболее конституционным и справедливым способом решения этого вопроса (очищение от пророссийских партий - ред.) могли бы стать перевыборы в парламент и местные органы исполнительной власти".

Детали: По его мнению, именно украинское общество должно дать оценку всем пророссийским партиям, которые фактически способствовали вторжению России в Украину.

В то же время спикер парламента отметил, что закон о правовом режиме военного положения запрещает проведение любых выборов во время войны.

Он убеждает, что избавляться от пророссийских партий необходимо "юридически правильно и корректно".

"Потому что первая попытка люстрации у нас уже была - и мы знаем, что решение по ней Конституционный Суд еще не принял, но Европейский суд по правам человека очень много возвращает. Поэтому нужно прописать все таким образом, чтобы, с одной стороны, очистить украинское общество от пророссийских партий, а с другой - обеспечить чистоту закона", - подытожил Стефанчук.

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Предыстория:

  • В Верховной Раде пытались принять постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", однако провалили это решение. 
  • Впоследствии президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили, что не поддержали постановление, потому что решение было бы "неконституционным", а они хотят лишить нардепов "ОПЗЖ" мандатов конституционным способом. 
  • 13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина (утратили гражданство Украины) и Андрея Аксенова (по собственному заявлению).
  • Позднее стало известно, что в Верховной Раде собрали более 150 подписей народных депутатов под обращением к председателю парламента Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов от запрещенных пророссийских партий.

Темы: Верховная РадаСтефанчук
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