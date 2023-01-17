Стефанчук рассказал, как очистить Раду от пророссийских партий

Перевыборы являются наиболее конституционным способом очистки Верховной Рады и местных органов исполнительной власти от пророссийских политических сил, считает глава парламента Руслан Стефанчук.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Наиболее конституционным и справедливым способом решения этого вопроса (очищение от пророссийских партий - ред.) могли бы стать перевыборы в парламент и местные органы исполнительной власти".

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Детали: По его мнению, именно украинское общество должно дать оценку всем пророссийским партиям, которые фактически способствовали вторжению России в Украину.

В то же время спикер парламента отметил, что закон о правовом режиме военного положения запрещает проведение любых выборов во время войны.

Он убеждает, что избавляться от пророссийских партий необходимо "юридически правильно и корректно".

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"Потому что первая попытка люстрации у нас уже была - и мы знаем, что решение по ней Конституционный Суд еще не принял, но Европейский суд по правам человека очень много возвращает. Поэтому нужно прописать все таким образом, чтобы, с одной стороны, очистить украинское общество от пророссийских партий, а с другой - обеспечить чистоту закона", - подытожил Стефанчук.

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