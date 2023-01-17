Окупанти знайшли "винних" цапів-відбувайлів за провал у Макіївці – розвідка 

В тимчасово окупованій Макіївці вирішили "покарати" так званого заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 "народних міліціонерів" через вдалий удар українських захисників по місцю розміщення російських мобілізованих.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Керівництво так званого "МВС ДНР" провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення російських мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці.

Було ухвалено рішення про визначення "винних" в інциденті з показовим покаранням.

В ролі "цапів-відбувайлів" виступили заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 "народних міліціонерів".

Деталі: Окупантів уже арештували і звинуватили їх у "халатному ставленні до функціональних обов’язків".

Українські розвідники повідомляють, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять "для виконання завдань" на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

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Також відомо, що на територію так званої "ДНР" масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях.

Ці підрозділи розподіляються по "пунктах тимчасової дислокації". Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ: "Головне завданням новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму".

ВІдзначається, що найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих "кадирівців", рівень довіри до яких з боку військового командування РФ різко знижується.

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