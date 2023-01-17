Окупанти знайшли "винних" цапів-відбувайлів за провал у Макіївці – розвідка
В тимчасово окупованій Макіївці вирішили "покарати" так званого заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 "народних міліціонерів" через вдалий удар українських захисників по місцю розміщення російських мобілізованих.
Джерело: головне управління розвідки
Дослівно: "Керівництво так званого "МВС ДНР" провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення російських мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці.
Було ухвалено рішення про визначення "винних" в інциденті з показовим покаранням.
В ролі "цапів-відбувайлів" виступили заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 "народних міліціонерів".
Деталі: Окупантів уже арештували і звинуватили їх у "халатному ставленні до функціональних обов’язків".
Українські розвідники повідомляють, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять "для виконання завдань" на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.
Також відомо, що на територію так званої "ДНР" масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях.
Ці підрозділи розподіляються по "пунктах тимчасової дислокації". Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ: "Головне завданням новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму".
ВІдзначається, що найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих "кадирівців", рівень довіри до яких з боку військового командування РФ різко знижується.
Передісторія:
- У новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
- Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці.
- Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.
- За версією російського міністерства, причиною масової загибелі військових стало використання особовим складом мобільних телефонів.
- Військовий комісар Самарської області РФ Олексій Вдовін заявив, що списки ліквідованих у Макіївці мобілізованих росіян не будуть опубліковані.