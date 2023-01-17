Оккупанты нашли "виновных" козлов отпущения за провал в Макеевке – разведка 

Во временно оккупированной Макеевке решили "наказать" так называемого заместителя начальника РОВД Макеевки и еще 7 "народных милиционеров" из-за удачного удара украинских защитников по месту размещения российских мобилизованных.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Руководство так называемого "МВД ДНР" провело служебное совещание о последствиях удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных во временно оккупированной Макеевке.

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Было принято решение об определении "виновных" в инциденте с показательным наказанием.

В роли "козлов отпущения" выступили заместитель начальника РОВД Макеевки и еще 7 "народных милиционеров".

Детали: Оккупантов уже арестовали и обвинили их в "халатном отношении к функциональным обязанностям".

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Украинские разведчики сообщают, что обвиняемых не будут долго удерживать в местах лишения свободы, а направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск.

Также известно, что на территорию так называемой "ДНР" массово прибывает личный состав, который не планируют применять в боевых действиях.

Эти подразделения распределяются по "пунктам временной дислокации". Чаще всего их обустраивают в больших домах частного сектора, помещениях промышленных предприятий и учреждений: "Главная задача новоприбывших - усиление контрразведывательного режима".

Отмечается, что наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых "кадыровцев", уровень доверия к которым со стороны военного командования РФ резко снижается.

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