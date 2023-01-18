Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".

Джерело: ТАСС

Пряма мова: 'Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови".

Деталі: Очільник МЗС країни-агресора заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".

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