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Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 січня 2023, 10:22
Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови
СЕРГІЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".

Джерело: ТАСС

Пряма мова: 'Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови". 

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Деталі: Очільник МЗС країни-агресора заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".

Передісторія: 

  • Президент України Володимир Зеленський представив свою ініціативу із 10 пунктів щодо завершення війни на саміті G20 на Балі.
  • Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру. Американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.
  • 24 лютого 2023 року або близько до цієї дати команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план офіційно. 
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка. За його словами, чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для Кремля і жорсткіша позиція України.

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Теми: ЛавровРосіяпереговориЗеленський
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