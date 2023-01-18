Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, "не может быть и речи".

Источник: ТАСС

Прямая речь: 'Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи".

Детали: Глава МИД страны-агрессора заявил, что переговоров не может хотя бы потому, что президент Украины "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".

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