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Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 января 2023, 10:22
Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, "не может быть и речи".

Источник: ТАСС

Прямая речь: 'Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи". 

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Детали: Глава МИД страны-агрессора заявил, что переговоров не может хотя бы потому, что президент Украины "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".

Предыстория: 

  • Президент Украины Владимир Зеленский представил свою инициативу из 10 пунктов по завершению войны на саммите G20 на Бали.
  • Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира. Американский лидер поддержал идею провести саммит мира.
  • 24 февраля 2023 года или близко к этой дате команда президента Украины Владимира Зеленского планирует представить мирный план официально.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика. По его словам, чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для Кремля и жестче позиция Украины.

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Темы: ЛавровРосcияпереговорыЗеленский
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