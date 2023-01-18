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Зеленський прокоментував авіакатастрофу в Броварах: Жахлива трагедія

Станіслав ПогоріловСереда, 18 січня 2023, 11:30
Зеленський прокоментував авіакатастрофу в Броварах: Жахлива трагедія
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у катастрофі гвинтокрила в Броварах Київської області та доручив СБУ разом з Нацполіцією з'ясувати обставини трагедії.

Джерело: Зеленський у Telegram, Єрмак у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа".

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Деталі: Президент повідомив, що доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.

За словами президента, станом на даний час 15 людей загинули. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила. Також було травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється.

"Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків", - додав Зеленський.

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"Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" – написав президент.

Також на трагедію у Броварах відреагував керівник ОП Андрій Єрмак. Він назвав загиблих справжніми патріотами та людьми честі.

"Денисе, ти був одним із тих, хто ще більше проявився після 24 лютого. Був тут з першої хвилини, працював нон-стоп. Справжній, надійний, інтелігентний, ти багато зробив для нашої перемоги. Співчуваю близьким загиблих, співчуваю батькам дітей. Все це дуже боляче", - написав Єрмак.

Передісторія:

  • Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
  • У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом наразі відомо про 18 жертв, серед яких 3 дітей. 
  • Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
  • За даними ДСНС у результаті катастрофи загинуло 15 людей, за даними місцевої влади 18.

Теми: ЗеленськийМонастирськийКиївська областькатастрофи
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