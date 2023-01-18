Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Броварах: Ужасная трагедия

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе вертолета в Броварах Киевской области и поручил СБУ вместе с Нацполицией выяснить обстоятельства трагедии.

Источник: Зеленский в Telegram, Ермак в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар".

Детали: Президент сообщил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося.

По словам президента, по состоянию на настоящее время 15 человек погибли. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Также были травмированы 25 человек, среди них 10 детей. Точное число жертв трагедии пока устанавливается.

"По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Неописуемая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", - добавил Зеленский.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни забрало это черное утро!" - написал президент.

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Также на трагедию в Броварах отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак. Он назвал погибших настоящими патриотами и людьми чести.

"Денис, ты был одним из тех, кто еще больше проявился после 24 февраля. Был здесь с первой минуты, работал нон-стоп. Настоящий, надежный, интеллигентный, ты много сделал для нашей победы. Сочувствую близким погибших, сочувствую родителям детей. Все это очень больно", - написал Ермак.

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