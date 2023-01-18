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В авіакатастрофі гелікоптера у Броварах загинули 17 людей, із них 4 дітей - ДСНС

Валентина РоманенкоСереда, 18 січня 2023, 13:32
В авіакатастрофі гелікоптера у Броварах загинули 17 людей, із них 4 дітей - ДСНС
місце авіатрощі в Броварах. фото з соцмереж

За інформацією рятувальників станом на 14.00 в авіакатастрофі гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах загинули 17 людей, четверо з них – діти.

Джерело: речниця Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі національного телемарафону, ДСНС

Деталі: Інформація, яку надають рятувальники, поліція та місцева влада, продовжує різнитися. 

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Дослівно ДСНС: Станом на 14 годину виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

Станом на 12.30 поліція повідомляла про 16 загиблих, троє з яких - діти.

Пряма мова Реви: "Наразі, за тією інформацією, яка є уточненою на цей момент, 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. Троє загиблих – діти. Крім того 25 осіб перебувають у медзакладах, їм надається кваліфікована допомога, 10 травмованих із них – дітки. Декілька осіб – у тяжкому стані в реанімації".

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Деталі: Наразі на місці трагедії продовжують працювати слідчі НПУ, СБУ і ДБР. Поліція робить подомовий обхід, опитуючи свідків. Правоохоронці просять тих, хто бачив проліт вертольота ДСНС, звернутись до них та надати свідчення.

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Теми: МВСкатастрофиБровари
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