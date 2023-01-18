В авіакатастрофі гелікоптера у Броварах загинули 17 людей, із них 4 дітей - ДСНС
За інформацією рятувальників станом на 14.00 в авіакатастрофі гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах загинули 17 людей, четверо з них – діти.
Джерело: речниця Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі національного телемарафону, ДСНС
Деталі: Інформація, яку надають рятувальники, поліція та місцева влада, продовжує різнитися.
Дослівно ДСНС: Станом на 14 годину виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).
Станом на 12.30 поліція повідомляла про 16 загиблих, троє з яких - діти.
Пряма мова Реви: "Наразі, за тією інформацією, яка є уточненою на цей момент, 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. Троє загиблих – діти. Крім того 25 осіб перебувають у медзакладах, їм надається кваліфікована допомога, 10 травмованих із них – дітки. Декілька осіб – у тяжкому стані в реанімації".
Деталі: Наразі на місці трагедії продовжують працювати слідчі НПУ, СБУ і ДБР. Поліція робить подомовий обхід, опитуючи свідків. Правоохоронці просять тих, хто бачив проліт вертольота ДСНС, звернутись до них та надати свідчення.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.