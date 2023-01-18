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В авиакатастрофе вертолета в Броварах погибли 17 человек, из них 4 детей - ГСЧС

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 13:32
В авиакатастрофе вертолета в Броварах погибли 17 человек, из них 4 детей - ГСЧС
место авиакатастрофы в Броварах. фото из соцсетей

По информации спасателей по состоянию на 14.00 в авиакатастрофе вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Броварах погибли 17 человек, четверо из них - дети.

Источник: спикер Нацполиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона, ГСЧС

Детали: Информация, которую предоставляют спасатели, полиция и местные власти, продолжает различаться. 

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Дословно ГСЧС: По состоянию на 14 часов обнаружено 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, находившихся на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется).

По состоянию на 12.30 полиция сообщала о 16 погибших, трое из которых - дети.

Прямая речь Ревы: "Сейчас, по той информации, которая является уточненной на данный момент, 16 погибших в результате этой авиакатастрофы. Трое погибших - дети. Кроме того 25 человек находятся в медучреждениях, им оказывается квалифицированная помощь, 10 травмированных из них - дети. Несколько человек - в тяжелом состоянии в реанимации".

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Детали: Сейчас на месте трагедии продолжают работать следователи НПУ, СБУ и ГБР. Полиция делает подомовой обход, опрашивая свидетелей. Правоохранители просят тех, кто видел пролет вертолета ГСЧС, обратиться к ним и дать показания.

Предыстория:

Темы: МВДкатастрофыБровары
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