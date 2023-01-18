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Гвинтокрил, що розбився в Броварах, летів на Харківщину

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 січня 2023, 12:58
Гвинтокрил, що розбився в Броварах, летів на Харківщину
МІСЦЕ АВІАТРОЩІ В БРОВАРАХ. ФОТО З СОЦМЕРЕЖ

Гвинтокрил, який зазнав авіакатастрофи у Броварах вранці 18 січня, мали зустріти на Харківщині.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав".

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Передісторія: 

  • Вранці 18 січня у місті Бровари Київської області розбився гелікоптер
  • У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Відомо про 16 жертв, серед яких 3 дітей.
  • Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії. 
  • Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.

Теми: ХарківБровариавіакатастрофи
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