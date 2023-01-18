Гвинтокрил, що розбився в Броварах, летів на Харківщину
Середа, 18 січня 2023, 13:58
Гвинтокрил, який зазнав авіакатастрофи у Броварах вранці 18 січня, мали зустріти на Харківщині.
Джерело: начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав".
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари Київської області розбився гелікоптер.
- У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Відомо про 16 жертв, серед яких 3 дітей.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
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