Гвинтокрил, що розбився в Броварах, летів на Харківщину

МІСЦЕ АВІАТРОЩІ В БРОВАРАХ. ФОТО З СОЦМЕРЕЖ

Гвинтокрил, який зазнав авіакатастрофи у Броварах вранці 18 січня, мали зустріти на Харківщині.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав".

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