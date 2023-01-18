Вертолет, разбившийся в Броварах, летел на Харьковщину

Вертолет, который потерпел авиакатастрофу в Броварах утром 18 января, должны были встретить на Харьковщине.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен... Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и выехал встречать, встречал".

Реклама:

Предыстория: