Вертолет, разбившийся в Броварах, летел на Харьковщину
Среда, 18 января 2023, 12:58
Вертолет, который потерпел авиакатастрофу в Броварах утром 18 января, должны были встретить на Харьковщине.
Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook
Прямая речь: "Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен... Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и выехал встречать, встречал".
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Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области разбился вертолет.
- В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Известно о 16 жертвах, среди которых 3 детей.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.