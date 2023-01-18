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Вертолет, разбившийся в Броварах, летел на Харьковщину

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 января 2023, 12:58
Вертолет, разбившийся в Броварах, летел на Харьковщину
МЕСТО АВИАКАТАСТРОФЫ В БРОВАРАХ. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Вертолет, который потерпел авиакатастрофу в Броварах утром 18 января, должны были встретить на Харьковщине.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен... Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и выехал встречать, встречал".

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Предыстория: 

  • Утром 18 января в городе Бровары Киевской области разбился вертолет. 
  • В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Известно о 16 жертвах, среди которых 3 детей.
  • Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия. 
  • Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.

Темы: ХарьковБроварыавиакатастрофы
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