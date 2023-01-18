Вертолет, разбившийся в Броварах, летел на Харьковщину

Вертолет, который потерпел авиакатастрофу в Броварах утром 18 января, должны были встретить на Харьковщине.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен... Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и выехал встречать, встречал".

Предыстория:

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области разбился вертолет.

В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Известно о 16 жертвах, среди которых 3 детей.

Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.