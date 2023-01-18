МЗС – Лаврову: Москві доведеться виконувати формулу миру, яку запропонував Зеленський
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву російського міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо неможливості переговорів на умовав формули миру, яку пропонує президент України Володимир Зеленський. МЗС вважає, що заяви росіян є свідченням того, що окупанти незацікавлені у мирі.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова: "Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі.
Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир’я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні".
Деталі: Ніколенко підкреслив, що партнери України вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ.
Представник дипвідомства додав, що Україна отримала широку міжнародну підтримку "Формули миру" Зеленського.
Пряма мова: "Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому.
Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу".
Деталі: Речник МВС зазначив, що команда відомства продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України танками, системами ППО і ПРО, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням українських захисників та фінансами.
Передісторія:
- 18 січня Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".
- Президент України Володимир Зеленський представив свою ініціативу із 10 пунктів щодо завершення війни на саміті G20 на Балі.
- Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру. Американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.
- 24 лютого 2023 року або близько до цієї дати команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план офіційно.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка. За його словами, чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для Кремля і жорсткіша позиція України.