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МИД – Лаврову: Москве придется выполнять формулу мира, которую предложил Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 18 января 2023, 14:21
ЛАВРОВ И ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление российского министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о невозможности переговоров на условиях формулы мира, которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. МИД считает, что заявления россиян является свидетельством того, что оккупанты не заинтересованы в мире.  

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире.

Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада - лишь дымовая завеса для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине".

Детали: Николенко подчеркнул, что партнеры Украины уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ.

Представитель дипведомства добавил, что Украина получила широкую международную поддержку "Формулы мира" Зеленского.

Прямая речь: "Это - комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем.

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Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу".

Детали: Представитель МВД отметил, что команда ведомства будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины танками, системами ПВО и ПРО, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой украинских защитников и финансами.

Предыстория: 

  • 18 января Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, "не может быть и речи".
  • Президент Украины Владимир Зеленский представил свою инициативу из 10 пунктов по завершению войны на саммите G20 на Бали.
  • Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира. Американский лидер поддержал идею провести саммит мира.
  • 24 февраля 2023 года или близко к этой дате команда президента Украины Владимира Зеленского планирует представить мирный план официально.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика. По его словам, чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для Кремля и жестче позиция Украины.

Темы: МИДЛавровпереговорывойна
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