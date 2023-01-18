МИД – Лаврову: Москве придется выполнять формулу мира, которую предложил Зеленский

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление российского министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о невозможности переговоров на условиях формулы мира, которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. МИД считает, что заявления россиян является свидетельством того, что оккупанты не заинтересованы в мире.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире.

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Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада - лишь дымовая завеса для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине".

Детали: Николенко подчеркнул, что партнеры Украины уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ.

Представитель дипведомства добавил, что Украина получила широкую международную поддержку "Формулы мира" Зеленского.

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Прямая речь: "Это - комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем.

Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу".

Детали: Представитель МВД отметил, что команда ведомства будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины танками, системами ПВО и ПРО, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой украинских защитников и финансами.

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