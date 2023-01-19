Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 11 людей залишаються зниклими безвісти
Безвісти зниклими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня вважаються 11 людей.
Джерело: пресслужба управління Нацполіції на Дніпропетровщині
Дослівно: "Поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. Кожну заяву відпрацювали – наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей".
Деталі: У поліції повідомили, що отримали понад 560 заяв за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 – пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель.
На місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Крім того, на місці працюють антимародерні групи поліції для недопущення крадіжок з тимчасово залишених осель.
Передісторія:
- 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
- 17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Повідомлялося, що загинули 45 людей, з них 6 дітей.
- Раніше повідомлялося про 17 зниклих безвісти.