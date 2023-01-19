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Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 11 людей залишаються зниклими безвісти

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 січня 2023, 10:40
Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 11 людей залишаються зниклими безвісти
Фото з Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка

Безвісти зниклими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня вважаються 11 людей.

Джерело: пресслужба управління Нацполіції на Дніпропетровщині 

Дослівно: "Поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. Кожну заяву відпрацювали – наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей". 

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Деталі: У поліції повідомили, що отримали понад 560 заяв за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 – пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель. 

На місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Крім того, на місці працюють антимародерні групи поліції для недопущення крадіжок з тимчасово залишених осель.

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Теми: Дніпрополіціяжертви
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