Удар по многоэтажке в Днепре: 11 человек остаются пропавшими без вести
Без вести пропавшими в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января считаются 11 человек.
Источник: пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области
Дословно: "Полицейские регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении без вести людей. Каждое заявление отработали – пока без вести пропавшими остаются 11 человек".
Детали: В полиции сообщили, что получили более 560 заявлений по факту ракетного удара по дому в Днепре. Из них 420 сообщений касались поврежденного имущества, 43 – повреждения автомобилей и 10 – админзданий.
На месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые проводят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.
Кроме того, на месте работают антимародерные группы полиции для недопущения краж из временно оставленных домов.
Предыстория:
- 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает наказание всем виновным.
- 17 января в Днепре закончили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января. Сообщалось, что погибли 45 человек, из них 6 детей.
- Ранее сообщалось о 17 пропавших без вести.