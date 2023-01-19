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Удар по многоэтажке в Днепре: 11 человек остаются пропавшими без вести

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 января 2023, 10:40
Удар по многоэтажке в Днепре: 11 человек остаются пропавшими без вести
Фото из Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко

Без вести пропавшими в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января считаются 11 человек.

Источник: пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области

Дословно: "Полицейские регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении без вести людей. Каждое заявление отработали – пока без вести пропавшими остаются 11 человек". 

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Детали: В полиции сообщили, что получили более 560 заявлений по факту ракетного удара по дому в Днепре. Из них 420 сообщений касались поврежденного имущества, 43 – повреждения автомобилей и 10 – админзданий. 

На месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые проводят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.

Кроме того, на месте работают антимародерные группы полиции для недопущения краж из временно оставленных домов.

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Темы: Днепрполицияжертвы
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