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Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини й Сумщини

Олена РощінаПонеділок, 2 січня 2023, 10:01

Минулої доби російські військові обстріляли деякі населені пункти Харківської області та дві громади Сумської області. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Впродовж доби російські окупанти вели вогонь по прикордонних районах Харківської області та населених пунктах, наближених до лінії зіткнення в Куп’янському та Чугуївському районах.  

Крім того під ворожим вогнем були: Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти. 

У Куп’янську ворожими обстрілами пошкодило 5 приватних будинків, зазнала руйнувань інфраструктура. 77-річна жінка зазнала поранень в результаті ударів. Потерпілій надали допомогу на місці.  

У Сумській області після 22:00 у неділю 1 січня росіяни із артилерії обстріляли Миропільську громаду, 8 прильотів, а близько 23 години із мінометів гатили по Краснопільській громаді, було 5 прильотів. В обох випадках без постраждалих і руйнувань.

Теми: війнаХарківська областьСумська область
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