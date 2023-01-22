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Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 21:51
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні Кабмін України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питання оборони, зовнішньої політики, війни. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах.

І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Ці рішення вже підготовлені. Не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо".

Деталі: Зеленський пообіцяв, що в кожній ситуації будуть детально розбиратися.

"Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових, тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки", - сказав він.

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Президент також заявив, що "є просування в роботі наших спеціальних служб в роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України – незалежності і українського народу". У цій сфері він також анонсував "відповідні кроки".

Пряма мова: "Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій чи ті, хто все своє життя поклав на гонитву за кріслом, не буде.

Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, забезпечують справедливість. І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину. Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю".

Передісторія:

  • 21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. 
  • Пізніше співробітники НАБУ і САП оприлюднили деталі затримання Лозинського.
  • 22 січня Кабмін звільнив його з посади.

Теми: ЗеленськийМінінфраструктурихабарНАБУ
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