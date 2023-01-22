Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра, обіцяє потужні кроки
Президент Володимир Зеленський назвав звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні Кабмін України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.
І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питання оборони, зовнішньої політики, війни. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах.
І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Ці рішення вже підготовлені. Не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо".
Деталі: Зеленський пообіцяв, що в кожній ситуації будуть детально розбиратися.
"Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових, тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки", - сказав він.
Президент також заявив, що "є просування в роботі наших спеціальних служб в роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України – незалежності і українського народу". У цій сфері він також анонсував "відповідні кроки".
Пряма мова: "Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій чи ті, хто все своє життя поклав на гонитву за кріслом, не буде.
Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, забезпечують справедливість. І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину. Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю".
Передісторія:
- 21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів.
- Пізніше співробітники НАБУ і САП оприлюднили деталі затримання Лозинського.
- 22 січня Кабмін звільнив його з посади.