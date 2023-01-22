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Зеленский прокомментировал увольнение замминистра, обещает мощные шаги

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 21:51
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал увольнение замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня Кабмин Украины уволил с должности заместителя министра, который был разоблачен сотрудниками НАБУ. У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд.

И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание - вопросы обороны, внешней политики, войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях - как на центральном, так и в регионах.

И эта неделя будет временем соответствующих решений. Эти решения уже подготовлены. Не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо".

Детали: Зеленский пообещал, что в каждой ситуации будут детально разбираться.

"То, что касается энергетики и закупок. То, что касается отношений между центральной властью и регионами. То, что касается закупок для военных и так далее. Общество получит полную информацию, а государство предпримет мощные необходимые шаги", - сказал он.

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Президент также заявил, что "есть продвижение в работе наших специальных служб в работе в отношении людей, которые заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины - независимости и украинского народа". В этой сфере он также анонсировал "соответствующие шаги".

Прямая речь: "Я хочу, чтобы это было понятно: возвращение к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам или те, кто всю свою жизнь положил на погоню за креслом, не будет.

Я благодарю правоохранителей, которые защищают закон и государственные интересы, обеспечивают справедливость. И благодарю журналистов, которые разбираются со всеми фактами и устанавливают полную картину. Мы все должны - каждый свое - делать для нашего единства. Сила общества и прочность государства сочетаются именно справедливостью".

Предыстория:

  • 21 января НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. 
  • Позже сотрудники НАБУ и САП обнародовали детали задержания Лозинского.
  • 22 января Кабмин уволил его с должности.

Темы: ЗеленскийМининфраструктурывзяткаНАБУ
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