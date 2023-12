Наступний "Рамштайн" буде у лютому – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступна – дев’ята – зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова міністра оборони: "Наступний "Рамштайн-9" відбудеться в лютому".

Деталі: Резніков зазначив, що з кожною такою зустріччю він бачить, як зростає довіра партнерів до України.

"Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба!", – підсумував міністр оборони.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners' trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea... & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR