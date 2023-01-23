Наступний "Рамштайн" буде у лютому – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступна – дев’ята – зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова міністра оборони: "Наступний "Рамштайн-9" відбудеться в лютому".
Деталі: Резніков зазначив, що з кожною такою зустріччю він бачить, як зростає довіра партнерів до України.
"Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба!", – підсумував міністр оборони.
Back home after #Ramstein 8.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023
With each meeting, I see how our partners' trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.
More trust means more weapons.
To protect our land, sea... & sky!#Ramstein 9 will be held in February.
Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR
Передісторія:
- 20 січня відбулася восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн". Участь у засіданні Контактної групи з оборони України взяли очільники оборонних відомств 50 країн.
- Президент Володимир Зеленський закликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.
- В Офісі президента сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки.