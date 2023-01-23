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Наступний "Рамштайн" буде у лютому – Резніков

Ірина БалачукПонеділок, 23 січня 2023, 09:30
Резніков та міністр оборони США Ллойд Остін на "Рамштайн-8". Фото з Twitter Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступна – дев’ята –  зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова міністра оборони: "Наступний "Рамштайн-9" відбудеться в лютому".

Деталі: Резніков зазначив, що з кожною такою зустріччю він бачить, як зростає довіра партнерів до України.

"Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба!", – підсумував міністр оборони.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 січня відбулася восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн". Участь у засіданні Контактної групи з оборони України взяли очільники оборонних відомств 50 країн.
  • Президент Володимир Зеленський закликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.
  • В Офісі президента сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки.

Теми: Рамштайндопомога УкраїнізброяРезніков
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