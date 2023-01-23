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Следующий "Рамштайн" будет в феврале – Резников

Ирина БалачукПонедельник, 23 января 2023, 09:30
Резников и министр обороны США Ллойд Остин на "Рамштайн-8". Фото из Twitter Резникова

Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующая – девятая – встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь министра обороны: "Следующий "Рамштайн-9" состоится в феврале".

Детали: Резников отметил, что с каждой такой встречей он видит, как растет доверие партнеров к Украине.

"Это все благодаря упорной работе наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Для защиты нашей земли, моря... и неба!", – подытожил министр обороны.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 января прошла восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат "Рамштайн". Участие в заседании Контактной группы по обороне Украины принимали руководители оборонных ведомств 50 стран.
  • Президент Владимир Зеленский призвал участников восьмого "Рамштайна" на следующем собрании рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.
  • В Офисе президента надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты.

Темы: Рамштайнпомощь УкраинеоружиеРезников
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