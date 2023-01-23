Следующий "Рамштайн" будет в феврале – Резников

Резников и министр обороны США Ллойд Остин на "Рамштайн-8". Фото из Twitter Резникова

Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующая – девятая – встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь министра обороны: "Следующий "Рамштайн-9" состоится в феврале".

Детали: Резников отметил, что с каждой такой встречей он видит, как растет доверие партнеров к Украине.

"Это все благодаря упорной работе наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Для защиты нашей земли, моря... и неба!", – подытожил министр обороны.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners' trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea... & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023

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