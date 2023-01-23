Следующий "Рамштайн" будет в феврале – Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что следующая – девятая – встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь министра обороны: "Следующий "Рамштайн-9" состоится в феврале".
Детали: Резников отметил, что с каждой такой встречей он видит, как растет доверие партнеров к Украине.
"Это все благодаря упорной работе наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Для защиты нашей земли, моря... и неба!", – подытожил министр обороны.
Back home after #Ramstein 8.
With each meeting, I see how our partners' trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.
More trust means more weapons.
To protect our land, sea... & sky!#Ramstein 9 will be held in February.
Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 20 января прошла восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат "Рамштайн". Участие в заседании Контактной группы по обороне Украины принимали руководители оборонных ведомств 50 стран.
- Президент Владимир Зеленский призвал участников восьмого "Рамштайна" на следующем собрании рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.
- В Офисе президента надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты.