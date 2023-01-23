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Рогозін заявив, що з космосу побачив, чим по ньому стріляли, і готує "возмєздіє"

Ірина БалачукПонеділок, 23 січня 2023, 10:48
Дмитро Рогозін. Скриншот з відео "РИА Новостей"

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який напередодні нового року дістав поранення в ресторані в Донецьку, заявив, що за допомогою супутникових знімків точно встановив гаубицю, яка по ньому стріляла, і готує операцію "возмєздіє".

Джерело: Рогозін в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Рогозіна: "Оскільки я працював 4 роки в корпорації Роскосмос, у мене там є і добрі друзі, і партнери, і товариші. Я запросив точну карту, знімок, який був зроблений цього дня одним із наших космічних апаратів. Я вважаю, що ми встановили точно ту гаубицю, з якої здійснювався постріл".

Деталі: За словами ексочільника Роскосмосу, він продовжує відстежувати цей бойовий розрахунок, який по них вів вогонь, і він сподівається, "повернувшись, їх знайти і знищити".

Рогозін запевняє, що двоє російських окупантів, які загинули під час обстрілу ресторану, були нібито не його охороною, а його "друзями" і "сім'єю", тому він "і як чоловік, і як офіцер" зобов'язаний реалізувати "операцію "Возмєздіє"".

Передісторія: 

  • 21 грудня ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку нібито після обстрілу з боку України. Тоді росЗМІ повідомили, що Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.
  • Пізніше сам Рогозін заявив, що металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище правої лопатки. Про інші поранення він не повідомляв.
  • Пізніше повідомлялося, що лікарі не зможуть дістати осколок снаряда із тіла ексглави Роскосмосу Рогозіна.
  • Рогозіна перевезли на лікування до Москви, а він заявив, що йому загрожує параліч. 

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Теми: РосіявійнакосмосДонбас
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