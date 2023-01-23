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Рогозин заявил, что из космоса увидел, чем по нему стреляли, и готовит "возмезлие"

Ирина БалачукПонедельник, 23 января 2023, 10:48
Дмитрий Рогозин. Скриншот из видео "РИА Новости"

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который накануне нового года получил ранение в ресторане в Донецке, заявил, что с помощью спутниковых снимков точно установил гаубицу, которая по нему стреляла, и готовит операцию "возмездие".

Источник: Рогозин в интервью российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь Рогозина: "Поскольку я работал 4 года в корпорации Роскосмос, у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что ми установили точно то орудие, из которого производился выстрел".

Детали: По словам экс-главы Роскосмоса, он продолжает отслеживать этот боевой расчет, который по ним вел огнь и он наждется, "вернувшись, их найти и уничтожить".

Рогозин уверяет, что двое российских оккупантов, которые погибли во время обстрела ресторана, были якобы не его охраной, а его "друзьями" и "семьей", поэтому он "и как мужчина, и как офицер" обязан реализовать "операцию "Возмездие"".с

Предыстория: 

  • 21 декабря 2022 года Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в оккупированном Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. Тогда росСМИ сообщили, что Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
  • Позже сам Рогозин заявил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. О других ранениях он не сообщал.
  • Позже сообщалось, что врачи не смогут достать осколок снаряда из тела экс-главы Роскосмоса Рогозина.
  • Рогозина перевезли в Москву, а он заявил, что ему грозит паралич. 

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Темы: РосcиявойнакосмосДонбасс
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