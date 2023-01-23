Сухопутні війська показали бетонні споруди, якими укріплюють Київ
Сили оборони Києва продовжують укріплювати оборонні рубежі столиці та Київської області – будують захисні та вогневі споруди на ймовірних шляхах просування противника та обладнують укриття для особового складу.
Джерело: начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram
Пряма мова Павлюка: "Триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва. Інженерні роботи здійснюються у взаємодії з Київською обласною військовою адміністрацією.
Продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування противника. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу".
Деталі: За словами Павлюка, для цього використовують залізобетонні споруди, які встановлють нижче рівня поверхні ґрунту.
Він пояснив, що після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів.
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