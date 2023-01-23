Сухопутные войска показали бетонные сооружения, которыми укрепляют Киев
Силы обороны Киева продолжают укреплять оборонительные рубежи столицы и Киевской области – строят защитные и огневые сооружения на возможных путях продвижения противника и оборудуют укрытия для личного состава.
Источник: начальник штаба – заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram
Прямая речь Павлюка: "Продолжается установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы осуществляются во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией.
Продолжается установка и обустройство огневых сооружений на возможных путях продвижения противника. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава".
Детали: По словам Павлюка, для этого используют железобетонные сооружения, которые устанавливают ниже уровня поверхности почвы.
Он пояснил, что после дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.
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Предыстория:
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерег, что россияне могут снова пойти на Киев. По его словам, уже в январе или весной РФ может начать большое наступление с востока, с юга или с севера.
- Министр обороны Алексей Резников допустил, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предполагал, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что у России нет шансов захватить украинскую территорию.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что президент России Владимир Путин готов к длительной войне и новым наступательным операциям.