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Сухопутные войска показали бетонные сооружения, которыми укрепляют Киев

Ирина БалачукПонедельник, 23 января 2023, 11:28
Здесь и далее фото из Telegram Александра Павлюка

Силы обороны Киева продолжают укреплять оборонительные рубежи столицы и Киевской области – строят защитные и огневые сооружения на возможных путях продвижения противника и оборудуют укрытия для личного состава.

Источник: начальник штаба – заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь Павлюка: "Продолжается установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы осуществляются во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией.

Продолжается установка и обустройство огневых сооружений на возможных путях продвижения противника. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава".

 

Детали: По словам Павлюка, для этого используют железобетонные сооружения, которые устанавливают ниже уровня поверхности почвы.

 
 

Он пояснил, что после дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов. 

 
 

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Темы: КиевКиевская областьвойна
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