Тимошенко подтвердил, что увольняется из ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что увольняется с занимаемой должности и опубликовал соответствующее заявление.

Источник: Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту.

Спасибо каждому руководителю областных военных администраций. Мы с вами смогли построить мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!".

Детали: Тимошенко также поблагодарил мэров городов "за конструктив в спорах", свою "крутую команду", украинцев за доверие, ВСУ за то, что защищают страну, а также свою семью за понимание и поддержку.

Чиновник также показал написанное от руки заявление на увольнение.

Ранее источники УП сообщали, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.

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По словам собеседников издания, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, они отмечали, что в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Узнать больше: "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко"

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