Заместителя генпрокурора Симоненко уволили с должности

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после расследования УП относительно отдыха чиновника в Испании.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко".

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