Заместителя генпрокурора Симоненко уволили с должности

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после расследования УП относительно отдыха чиновника в Испании.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко".

Что предшествовало:

23 января УП сообщала, что Симоненко, который в конце 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности.

Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского.

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