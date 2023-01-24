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Заместителя генпрокурора Симоненко уволили с должности

Вторник, 24 января 2023, 10:22
ФОТО: ОГП

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после расследования УП относительно отдыха чиновника в Испании.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко".

Что предшествовало: 

  • 23 января УП сообщала, что Симоненко, который в конце 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности. 
  • Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского. 
  • Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

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Темы: Офис генпрокурораграница
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