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Путін похвалив російську ППО і сказав, що ніде в світі не виробляють стільки ракет

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 21:50
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що виробництво ракет у РФ для ППО можна порівняти з обсягами виробництва в усьому світі.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости

Пряма мова: "Практична бойова робота показує, що ППО Росії - одна з найкращих у світі...

Я вже говорив, що США виробляє, скажімо, ракети до системи Patriot, у нас у країні таких ракет виробляють утричі більше, навіть більше, ніж утричі.

А що стосується ракет ППО загалом, різного призначення, російське виробництво можна порівняти з усім світовим виробництвом.

Крім усього іншого, і самі системи сучасні та надійні. Проте, звичайно, все буває, але загалом, система працює справно".

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  • 19 січня російські ЗМІ та пабліки у соцмережах почали публікувати фото і відео нібито зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", встановлених на дахах кількох будівель у Москві, зокрема, на даху Міноборони. Наразі не відомо, чи дійсно росіяни встановили зброю на дахах.
  • 20 січня повідомлялось, що за 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві встановили комплекс протиповітряної оборони.
  • Росіяни почали встановлювати системи протиповітряної оборони вже у Новгородській області, ППО, яка захищатиме президента країни-агресора Володимира Путіна та його близьких, помітили біля його резиденції у селі Ящерово Валдайського району.

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Теми: ПутінППОРосія
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