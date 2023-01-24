Путін похвалив російську ППО і сказав, що ніде в світі не виробляють стільки ракет

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що виробництво ракет у РФ для ППО можна порівняти з обсягами виробництва в усьому світі.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Практична бойова робота показує, що ППО Росії - одна з найкращих у світі...

Я вже говорив, що США виробляє, скажімо, ракети до системи Patriot, у нас у країні таких ракет виробляють утричі більше, навіть більше, ніж утричі.

А що стосується ракет ППО загалом, різного призначення, російське виробництво можна порівняти з усім світовим виробництвом.

Крім усього іншого, і самі системи сучасні та надійні. Проте, звичайно, все буває, але загалом, система працює справно".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ