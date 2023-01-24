Путин похвалил российскую ПВО и сказал, что нигде в мире не производят столько ракет

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что производство ракет в РФ для ПВО сопоставимо с объемами производства во всем мире.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Практическая боевая работа показывает, что ПВО России - одна из лучших в мире.

Я уже говорил, что США производит, скажем, ракеты к системе Patriot, у нас в стране таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза.

А что касается ракет ПВО в целом, различного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством.

Кроме всего прочего, и сами системы современные и надежные. Но, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно".

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