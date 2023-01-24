Путин похвалил российскую ПВО и сказал, что нигде в мире не производят столько ракет
Вторник, 24 января 2023, 21:50
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что производство ракет в РФ для ПВО сопоставимо с объемами производства во всем мире.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Практическая боевая работа показывает, что ПВО России - одна из лучших в мире.
Я уже говорил, что США производит, скажем, ракеты к системе Patriot, у нас в стране таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза.
А что касается ракет ПВО в целом, различного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством.
Кроме всего прочего, и сами системы современные и надежные. Но, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно".
Что предшествовало:
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- 19 января российские СМИ и паблики в соцсетях начали публиковать фото и видео якобы зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", установленных на крышах нескольких зданий в Москве, в частности, на крыше Минобороны. Пока не известно, действительно ли россияне установили оружие на крышах.
- 20 января сообщалось, что в 10 км от резиденции президента России Владимира Путина в Москве установили комплекс противовоздушной обороны.
- Россияне начали устанавливать системы противовоздушной обороны уже в Новгородской области, ПВО, которая будет защищать президента страны-агрессора Владимира Путина и его близких, заметили возле его резиденции в селе Ящерово Валдайского района.